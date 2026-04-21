İran'da Sünni Din Adamından ABD ile Anlaşma Çağrısı - Son Dakika
İran'da Sünni Din Adamından ABD ile Anlaşma Çağrısı

21.04.2026 19:00
Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, adil bir anlaşmanın çıkış yolu olduğunu belirtti.

İran'da Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin, "Bu çıkmazdan tek çıkış yolu adil bir anlaşmadır." dedi.

İsmailzehi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve ABD arasındaki müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın hava sahasının "düşman" kontrolünde olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunması için gerekli ekipmanlara sahip olmadığını öne süren İsmailzehi, "Altyapı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bu çıkmazdan tek çıkış yolu adil bir anlaşmadır." değerlendirmesinde bulundu.

İsmailzehi ayrıca, "Bugün (anlaşmaya) engel olan aşırılıkçılar yarın vatanın harap olması karşısında Allah'a ve bu mazlum millete ne cevap verecek?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Sünni Din Adamından ABD ile Anlaşma Çağrısı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'da Sünni Din Adamından ABD ile Anlaşma Çağrısı - Son Dakika
