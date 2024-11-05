İran'da, "terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 4 kişi öldürüldü

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde terör örgütüne üye olduğu öne sürülen 4 kişi öldürüldü.

Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ahmed, "Sistan-Beluçistan'ın güneyinde terör örgütü mensubu 4 kişi öldürüldü, 6 kişi yakalandı." dedi.

Bir haftada toplam 8 kişinin öldürüldüğünü ve 14 kişinin yakalandığını aktaran İranlı yetkili, çok sayıda ABD yapımı silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Ahmed, söz konusu kişilerin arasında, bir süre önce 10 askerin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyenlerin de bulunduğunu öne sürdü.

İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Teftan bölgesinde 26 Ekim'de, devriye görevindeki sınır muhafızlarına kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından saldırı düzenlenmiş, 10 askerin öldüğü bildirilmişti.