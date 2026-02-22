İran'da Turizm Çöktü - Son Dakika
İran'da Turizm Çöktü

22.02.2026 12:08
İran, protestolar ve gerginlikler nedeniyle turist sayısında büyük düşüş yaşıyor.

İran'da, Ocak 2020'de Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi, ülkede meydana gelen protesto gösterileri ve son olarak ABD ile yaşanan askeri gerginlik nedeniyle turist sayısında görülmemiş bir gerileme yaşanıyor.

Etemad gazetesinin İranlı bir tur rehberinin açıklamalarına dayanarak hazırladığı haberine göre, 2020 yılından sonra İran'a gelen turist sayısında ciddi miktarda düşüş yaşandı.

İran'da, Ocak 2020'de Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesi ile başlayan turist sayısındaki düşüş, ülkede meydana gelen protesto gösterileri, İsrail ile yaşanan çatışma süreci ve son olarak ABD ile yaşanan askeri gerginlik nedeniyle zirveye ulaştı.

Tur rehberi, 2020 yılından sonra İran'ın turizm konusundaki konumunu kaybettiğine vurgu yaparak, "Ukrayna uçağı düşürüldükten sonra Çinli, Rus ve Türk turistler geldi ama Avrupa, Amerika ve hatta Doğu Asya'dan gelen turist sayısı neredeyse sıfırlandı. Son 6 yılda yabancı turist sayısı yüzde 10'un altına, Avrupalı turist sayısı ise yüzde 5'in altına düştü. Tüm turizm sektörü temsilcileri 2020'den itibaren turizmin fiilen bittiğini kabul ediyor." dedi.

Özellikle İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük çatışma sürecinin, İran turizmini covid salgını döneminden bile daha fazla etkilediğini söyleyen rehber, "İran'a seyahatin zorlaşması, Avrupalı turistlerin Irak'ı alternatif olarak seçmesine yol açtı. İki hafta önce İtalya'daki bazı tur operatörleriyle görüştüm ve bana artık İran'a tur düzenlemediklerini bunun yerine Irak, Afganistan ve Pakistan'ı alternatif olarak seçtiklerini söylediler." diye konuştu.

Rehber, iç turizm ile İranlıların ülke dışına seyahat etmesi hususunda da değerlendirmelerde bulunarak, "Yurtdışına çıkışlar da zayıfladı. Çıkış turları düzenleyen birçok acente iflas etti. Dolar kurunun yükselişi, enflasyon ve savaş ya da barış durumunun belirsizliği insanların harcama yapma cesaretini kaybetmesine neden oldu. Zaten yurtdışına giden sınırlı kesim de artık seyahatten vazgeçti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

