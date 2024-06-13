İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşı serbest bırakıldı

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İran'ın güvenliğini ihlal etmekle suçlanan ve yaklaşık 2 yıldır bu ülkede tutuklu bulunan Fransız vatandaşı Louis Arnaud'nun serbest bırakıldığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, X hesabından yaptığı açıklamada, Eylül 2022'den bu yana İran'da tutuklu olan Arnaud'nun serbest kaldığını duyurdu.

Sejourne, "Louis Arnaud serbest bırakıldı. İran'da iki yıllık keyfi tutuklamanın ardından Arnaud'nun bugün ailesine yeniden kavuşmasını sağlayan Bakanlık ekiplerinin tamamına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İran'da Cecile, Jacques ve Olivier isimli Fransız vatandaşlarının tutukluluk halinin devam ettiğini belirten Sejourne, bu kişilerin serbest kalmasının kendisinin önceliği olduğunu kaydetti.

Sejourne, Arnaud'nun Fransa'da havalimanında karşılandığı anlara ait fotoğrafları da paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da X hesabından, Arnaud'nun serbest bırakılma sürecine katkı sağlayan Ummanlı dostlarına teşekkür etti. Macron, İran'ın tutukluluk halleri devam eden diğer 3 Fransız'ı hemen serbest bırakması çağrısında bulundu.

Arnaud, İran'da Eylül 2022'de Mahsa Emini'nin ölümüne tepki olarak düzenlenen gösterilere katıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Mahkeme, Kasım 2023'te "propaganda yaptığı ve İran devletinin güvenliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle Arnaud'yu 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahsa Emini, 13 Eylül 2022'de başkent Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle polis nezaretine alınarak karakola götürülmüştü. Karakolda fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Emini, 3 gün sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Olay kamuoyunda infial uyandırırken ülkede birçok siyasetçi ve sanatçı tarafından da büyük tepkiyle karşılanmıştı.