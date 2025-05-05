İran'da Uçakta Teknik Arıza

İran'da Tahran-Buşehr seferini yapmak üzere Tahran'dan havalanan ATA Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Buşehr Havalimanı Müdürü Abbas İsmaili, konuya ilişkin bilgi verdi.

İsmaili, uçağın teknik arıza nedeniyle Tahran Mihrabad Havalimanı'na döndüğünü, arızanın giderilmesinin ardından uçağın seferine devam ettiğini belirtti.