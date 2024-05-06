İran\'da Uluslararası Nükleer Bilimler ve Teknolojiler Konferansı ve Nükleer Endüstri Fuarı Açıldı

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İran'ın İsfahan kentinde Uluslararası Nükleer Bilimler ve Teknolojiler Konferansı ile Nükleer Endüstri Fuarı'nın açılışı yapıldı.

İsfahan'daki tarihi Abbasi Otel'de düzenlenen Uluslararası Nükleer Bilimler ve Teknolojiler Konferansı'na İranlı üst düzey siyasi yetkililer, diplomatlar, yerli ve yabancı nükleer endüstri uzmanları ve akademisyenler katıldı.

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud Al-Anezi'nin de konferansa katılması dikkati çekti.

Konferans kapsamında yerli ve yabancı uzmanların katıldığı paneller düzenlenirken Nükleer Endüstri Fuarı'nın da açılışı yapıldı.

Programın açılışında konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "Özellikle dünyanın iklim değişikliğiyle karşı karşıya olduğu ve ülkelerin 2050 yılına kadar karbonu sıfıra indirme yönündeki ortak iradesinin bir sözleşme haline geldiği günümüzde, nükleer enerji kullanımının artırılması gerekiyor." dedi.

Tüm yabancı yatırımcıları nükleer teknolojiye yatırım için teşvik ettiklerini belirten İslami, iki ay içerisinde ülkedeki ilk nükleer eğitim merkezinin İsfahan'da açılacağını aktardı.

İran ile UAEA ilişkisi

İslami, İran'ın nükleer tesislerini denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve Güvenlik Denetimi Anlaşması kapsamında işbirliğini sürdürdüklerini belirtti.

İran'ın tesislerinin dünyadaki nükleer tesislerin yüzde 3'ünü oluşturmasına rağmen denetimlerin yüzde 22'sinin İran'da yapılmasına izin verdiklerini söyleyen İslami, bunun da İran'ın nükleer programının şeffaflığının göstergesi olduğunu ifade etti.

İran, 2041'e kadar nükleer enerji kapasitesini 20 bin megavata çıkarmayı hedefliyor

Şu anda 1000 megavat olan nükleer enerji üretimi kapasitesini artırmayı planladıklarını dile getiren İslami, "İran 2041 yılına kadar 20 bin megavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu planı ülkenin kuzey ve güney kıyılarında uygulayacağız." diye konuştu.

İsfahan'daki konferans 2 gün boyunca devam edecek. Tahran'ı ziyaret eden UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin akşam saatlerinde İsfahan'a gelmesi ve yarın konferansta bir konuşma yapması bekleniyor.

Grossi ile İslami yarın ayrıca ortak basın toplantısı düzenleyecek.