İran'da Üniversitelerde İnternet Sorunu

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İstikameti, internete erişim konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İstikameti, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin bazı noktalarında internet erişimi için yerler hazırlandığını ancak öğretim üyelerinin internet erişiminden faydalanabilmek için sırayla ve nöbetleşe internet kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Üniversiteden ayrıldıklarında özellikle de gece saatlerinde internet erişiminde ciddi aksaklıklar meydana geldiğini belirten İstikameti, bilimsel faaliyet yürütme konusunda sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

İstikameti, bilimsel faaliyetlerde bulunmak ve sunum hazırlamak için genellikle gece saatlerinde çalıştıklarını ancak mevcut kısıtlamalardan dolayı kaynaklara erişmenin zorlaştığını ifade etti.

İran'da internet kesintisi

İran'da uluslararası internet erişimi yakın geçmişte ilk olarak 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ise İran'da 60 gündür uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.

İnternet erişiminde sınırlamaların yaşandığı İran'da, yönetim, uluslararası internet erişiminin belli oranda sağlandığı Beyaz SIM Kart uygulamasını, yabancı misyon çalışanları, diplomatlar, siyasiler, bazı gazeteciler, tanınmış ünlü şahıslar ve sanatçılara açarken, bu uygulamanın yüksek para karşılığı üçüncü şahıslara aktarıldığı iddiaları gündeme geliyor.

Ülkedeki sıradan internet bağlantısı, ancak şifre kırıcı VPN uygulamalarının kullanılmasıyla mümkün oluyor.