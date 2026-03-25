İran'da Yabancı İstihbarat Bağlantılı 7 Kişi Gözaltına Alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Semnan eyaletinde yabancı istihbaratlarla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, yabancı istihbarat servisleri ile irtibatlı olduğunu belirttiği kişilere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Semnan eyaletinde yabancı istihbaratlarla ilişkisi bulunan 7 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerin sabotaj eğitimi aldıkları bilgisine yer verildi.
Yakalanan kişilerin ayrıca yabancı istihbarat servisleri tarafından "askeri yerleri tespit etmek, yangın çıkarmak ve ülke yönetimine karşı slogan atmakla" görevlendirildiği aktarılan açıklamada, operasyon kapsamında çok sayıda silah ve el yapımı bomba imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği belirtildi.
