İran'da Yüksek Saflıkta Lityum Rezervleri Bulundu

TAHRAN, 12 Mart (Xinhua) -- İran, ülkede keşfedilen lityum rezervlerinin yüksek saflıkta olduğunu açıkladı.

Yarı resmi Fars haber ajansına göre bu bulgu, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen bir yıllık örnekleme çalışmasının ardından açıklandı. Çalışma kapsamında Kum, İsfahan ve Semnan eyaletlerindeki yer altı tuzlu su rezervlerinde 46 noktada ileri teknolojiyle inceleme yapıldı.

Ajans, numunelerin İran'ın tuz yataklarında 2 metreye kadar derinlikte kazılan kuyulardan toplandığını ve daha sonra İran Maden İşleme Araştırma Merkezi ile bir Rus laboratuvarı tarafından ortaklaşa analiz edildiğini söyledi.

Haberde, çalışmada en yüksek lityum saflık seviyesinin milyonda 81,4 parça ile Kum'daki Namak Gölü'nden alınan örneklerde tespit edildiği ifade edildi.

Lityum, elektrikli araç bataryalarının temel bileşenlerinden biri.