İran'daki ABD-İsrail Saldırılarında 245 Öğrenci Hayatını Kaybetti

05.04.2026 16:50
ABD-İsrail saldırılarında 245 öğrenci ve 58 öğretmen hayatını kaybetti; Minab saldırısında büyük kayıplar.

ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında şu ana kadar ülke genelinde 245 öğrenci ve 58 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi ISNA haber ajansının Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı habere göre, saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana 141'i erkek, 104'ü kız olmak üzere 245 ilköğretim ve lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Saldırılarda 17'si erkek, 41'i kadın olmak üzere 58 öğretmenin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırılarda öğrenciler arasında kaydedilen can kayıplarının büyük çoğunluğu, Minab'da ilkokulun ABD tarafından vurulduğu saldırıda meydana gelmişti. İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

