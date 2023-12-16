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İran'daki petrol rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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İran'daki petrol rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İran'ın İsfahan kentinde bulunan bir petrol rafinerisinde çıkan yangın, 25 ekibin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İran\'daki petrol rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
16.12.2023 - 11:37,
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İran'ın İsfahan kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, İsfahan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Memur Şişefuruş, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İsfahan rafinerisinin damıtma ünitesinde sabah saatlerinde çıkan yangına 25 ekibin müdahalede ettiğini aktaran Şişefuruş, 45 dakikalık çalışmalar neticesinde yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Şişefuruş, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Geçen hafta, İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Bircend kentindeki hidrokarbon rafinerisi depolama tanklarında çıkan yangın, 48 saatten fazla süren çalışmaların ardından depolardaki petrolün tamamen yanmasıyla söndürülebilmişti.

Kaynak: AA
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İtfaiye, İsfahan, Memur, İran, Son Dakika

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