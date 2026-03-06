İran'dan ABD Gemisine Füze Atışı

İran, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisine kıyıdan gemisavar füzeleri ateşlediğini bildirdi.
Füzelerin fırlatıldığı ana ait görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı.
