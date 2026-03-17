İran'dan ABD İletişim İddialarına Yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la son iletişimin ABD-İsrail saldırılarından önce gerçekleştiğini belirten Erakçi, "Bunun aksine ortaya atılan her türlü iddia, yalnızca petrol tüccarlarını ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Axios internet sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Trump'ın Temsilcisi Witkoff'un doğrudan iletişim halinde olduğunu öne sürmüştü.