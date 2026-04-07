İran'dan ABD-İsrail'e Tepki

İran Atom Enerjisi Kurumu, Erak'taki ağır su reaktörünün kanser tedavisinde kullanılan izotopların üretimi ve tıbbi araştırmalar için önemli olduğunu ifade ederek, ABD- İsrail'in tesise yönelik saldırılarına "Hayat kurtaran bilimsel altyapıyı bombalamak, yaşam ve sağlık hakkına yönelik bir saldırıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

İran Atom Enerjisi Kurumunun X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in Erak'taki nükleer tesise saldırılarının sağlık alanını doğrudan etkilediği belirtildi.

Açıklamada, tesisin çalışmalarının; kanser hastalarının tedavisinde kullanılan izotopların üretiminde, yeni doğan bebeklerin muhtemel hastalıklarını erken teşhiste ve DNA ve enzimlerin şifresinin çözülmesinde önemli rol oynadığına işaret edilerek, "Hayat kurtaran bilimsel altyapıyı bombalamak, yaşam ve sağlık hakkına yönelik bir saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

İran, 27 Mart'ta, Erak Ağır Su Reaktörü'ne ABD-İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Erak Su Reaktörü gibi su araştırma reaktörleri, pahalı zenginleştirme gerektirmeyen doğal uranyum yakıtı kullanarak ticari elektrik üretmek ve kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan tıbbi izotopların üretiminde kullanılıyor. Bu nedenle su reaktörleri, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından da sağlık sektörü açısından da kritik öneme sahip sayılıyor.

Buna karşılık, bu tür ağır su reaktörlerinin uygun koşullarda silah sınıfı plutonyum üretebilecek kapasitede oldukları gerekçesiyle nükleer silah yayılmasını önleme endişelerine yol açtı ve nükleer konuda İran'a yönelik Batılı ülkelerin endişelerinin nedenlerinden biri oldu.