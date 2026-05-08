İran'dan ABD Savaş Gemilerine Saldırı

İran deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği bildirildi.
Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan kaynağa göre, saldırıda ABD'ye ait savaş gemileri zarar gördü.
Söz konusu saldırının füze ve kamikaze dronlarla yapıldığı ifade edildi.
ABD donanmasına ait destroyerlerin saldırıya uğramaları sonrasında Umman Denizi'ne doğru geri çekildikleri kaydedildi.
