İran'dan ABD Üssüne Saldırı

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili, İran'ın, ABD'nin Katar'daki El-Ubeyd hava üssüne yönelik saldırısında henüz can kaybı bilgisi bulunmadığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan bir yetkili, basın mensuplarına yaptığı bilgilendirmede, İran'ın, ABD'nin Katar'da bulunan El-Ubeyd Hava Üssü'ne kısa ve orta menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediğini ifade etti.

Yetkili, şu an için can kaybı bilgisi bulunmadığını, durumun yakından takip edildiğini belirtti.