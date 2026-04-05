Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD ve İsrail'e Füze Saldırıları

05.04.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hayfa'daki petrol rafinerisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Amerikan Exxon Mobil ve Chevron şirketlerine ait doğalgaz tesislerine, Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan şirketlerine ait petrol tesislerine füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD- İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 96. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıların ABD-İsrail'in İran'da köprü ve petrokimya tesislerine saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilerek, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla işgal altındaki topraklardaki Siyonist hedeflere ve bölge ülkelerindeki Amerikan ekonomik çıkarları ateş altına alındı." denildi.

"İsrail rejiminin çocuk öldüren savaş uçaklarına yakıt sağlayan Hayfa'daki rafineriye ağır bir saldırı düzenlendiği ve rafinerinin ana bölümlerinin tahrip edildiği" aktarılırken BAE'nin Habşan kentinde bulunan Amerikan Exxon Mobil ve Chevron şirketlerine ait tesislerin de saldırıların hedefi olduğu ifade edildi.

"ABD ordusunun ihtiyaç duyduğu petrol türevlerinin üretiminde rol oynayan" Bahreyn'in Sitre kentindeki Amerikan petrokimya tesisine de silahlı insansız hava araçlarıyla ağır saldırılar düzenlediği ve tesisin önemli bölümlerine ağır hasarlar verdirildiği öne sürüldü.

Kuveyt'in Şueybe kentindeki Amerikan petrokimya tesisine yapılan saldırının da tesiste yangına yol açtığı ve tesisin tamamen tahliye edilmesine yol açtığı iddia edildi.

Bildirinin sonunda, "Tekrar ediyoruz: Kötülük yapmaya ve sivil tesislere saldırmaya devam ederseniz, yanıtlarımız daha da yıkıcı olacaktır." denildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:44:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.