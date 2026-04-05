İran'dan ABD ve İsrail'e Füze Saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hayfa'daki petrol rafinerisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Amerikan Exxon Mobil ve Chevron şirketlerine ait doğalgaz tesislerine, Bahreyn ve Kuveyt'te Amerikan şirketlerine ait petrol tesislerine füze saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD- İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 96. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, saldırıların ABD-İsrail'in İran'da köprü ve petrokimya tesislerine saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilerek, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla işgal altındaki topraklardaki Siyonist hedeflere ve bölge ülkelerindeki Amerikan ekonomik çıkarları ateş altına alındı." denildi.

"İsrail rejiminin çocuk öldüren savaş uçaklarına yakıt sağlayan Hayfa'daki rafineriye ağır bir saldırı düzenlendiği ve rafinerinin ana bölümlerinin tahrip edildiği" aktarılırken BAE'nin Habşan kentinde bulunan Amerikan Exxon Mobil ve Chevron şirketlerine ait tesislerin de saldırıların hedefi olduğu ifade edildi.

"ABD ordusunun ihtiyaç duyduğu petrol türevlerinin üretiminde rol oynayan" Bahreyn'in Sitre kentindeki Amerikan petrokimya tesisine de silahlı insansız hava araçlarıyla ağır saldırılar düzenlediği ve tesisin önemli bölümlerine ağır hasarlar verdirildiği öne sürüldü.

Kuveyt'in Şueybe kentindeki Amerikan petrokimya tesisine yapılan saldırının da tesiste yangına yol açtığı ve tesisin tamamen tahliye edilmesine yol açtığı iddia edildi.

Bildirinin sonunda, "Tekrar ediyoruz: Kötülük yapmaya ve sivil tesislere saldırmaya devam ederseniz, yanıtlarımız daha da yıkıcı olacaktır." denildi.