İran'dan ABD ve İsrail'e Petrol Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD ve İsrail'e Petrol Uyarısı

08.03.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ordusu, bölgede petrol tesislerini hedef alacağını duyurdu; ABD ve İsrail'e tehditte bulundu.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in ülkedeki enerji altyapısını vurmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulundu.

Devlet televizyonuna konuşan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Zülfikari ABD ve İsrail'in, "halka ait yakıt ve enerji altyapısı ve hizmet merkezlerinin bazı kısımlarını hedef alacak kadar ileri gittiğini" belirtti.

İran silahlı kuvvetlerinin, bölgedeki tüm yakıt, enerji ve kamu hizmeti altyapıları hakkında "istihbarata, bilgiye ve saldırı kabiliyetine sahip olduğunu" ileri süren Zülfikari, buna rağmen, İran'ın "şimdiye kadar benzer herhangi bir eylemden kaçındığını" ifade etti.

Zülfikari, İslam ülkeleri yönetimlerinden, savaşın etkilerinin daha fazla yayılmaması için ABD ve İsrail'i "bu tür korkakça ve insanlık dışı eylemler konusunda bir an önce uyarmalarını" beklediklerini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aksi takdirde, bölgede benzer eylemler gerçekleştirilecek ve eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerinde olmasına tahammül edebiliyorsanız, bu oyuna devam edin."

ABD ve İsrail, Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan, İranlı bir yetkili, ülkesinin hedef belirleme sürecinde değişikliğe gittiğine atıf yaparak, artık yalnızca ABD ve İsrail'e ait askeri noktaları hedef almakla yetinmeyeceklerini belirtmişti.

"İran'ın hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağını" söyleyen yetkili, alınan bu yeni kararın, ABD ve İsrailli yetkililerin söylemlerinde yaşanan değişim üzerine gerçekleştiğini ve söz konusu ülkelerin doğrudan İran halkını tehdit etmeye başladığını belirtmişti."

ABD ve İsrail dün gece başkent Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Enerji, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD ve İsrail'e Petrol Uyarısı - Son Dakika

Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 22:57:06. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan ABD ve İsrail'e Petrol Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.