İran'dan ABD ve İsrail'e Üst Düzey Tehdit

Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, enerji tesislerine saldırılara yanıt olarak ABD ve İsrail hedeflerine saldırı planlıyor.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları, "Basra Körfezi'ndeki enerji tesislerine yönelik saldırıların ardından bölgede yer alan ABD ve İsrail hedeflerine daha sert ikinci dalga saldırıları düzenlenebilecekleri" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "İran'daki Basra Körfezi'ndeki enerji tesislerine ve sivil hedeflere yönelik saldırılara karşılık olarak bölgede, ABD'nin ekonomik çıkarları ve İsrail enerji altyapısının hedef alındığı" belirtildi.

"İlk aşamada işgal altındaki topraklardaki Siyonist hedefler ve bölge ülkelerindeki Amerikan ekonomik çıkarlarının vurulduğu" ifade edilen açıklamada, "hedefler arasında Hayfa'daki bir rafineri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Habshan bölgesinde ExxonMobil ve Chevron tarafından işletilen gaz tesisleri, El Ruveys'teki petrokimya tesisi, Bahreyn'in Sitra bölgesindeki tesis ile Kuveyt'in Şuaybe bölgesindeki petrokimya sahasının yer aldığı" kaydedildi."

Açıklamada ayrıca, "sivil hedeflere yönelik saldırıların sürmesi halinde operasyonların daha geniş kapsamlı ve yıkıcı şekilde devam edeceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Enerji, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:22:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.