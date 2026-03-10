İran'dan ABD ve İsrail'e Uyarı - Son Dakika
İran'dan ABD ve İsrail'e Uyarı

10.03.2026 21:53
İran Meclis Başkanı Kalibaf, saldırılara karşı orantılı tepki vereceklerini açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in ülkedeki "altyapıya saldırı başlatması" durumunda, kendilerinin de bölgedeki "altyapıları hedef alacağını" söyledi.

Kalibaf ABD merkezli X sosyal medya platformundan ABD ve İsrail'in altyapıya yönelik salıdırlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kalibaf, "Düşman, ne her ne yaparsa, hiç şüphesiz anında ve orantılı bir karşılık alacağını bilmelidir. Hiç bir kötülük cevapsız kalmaz, biz bugün "göze göz, dişe diş" ilkesini uyguluyoruz, abartısız ve istisnasız." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin İrandaki al yapıya yönelik saldırılarına da değinen Kalibaf, "Eğer altyapıya saldırı başlatılırsa, şüphesiz (İsrail ve bölgedeki) altyapıları hedef alacağız." dedi.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki rafineri ve petrol depolama alanlarını hedef almış, İran'da buna karşılık Hayfa Rafinerisine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: İran'dan ABD ve İsrail'e Uyarı
