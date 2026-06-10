İran'dan ABD'ye Cevap Hazırlığı

İran basını, İran'ın helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt vereceğini belirtti.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, "İran, daha önce de uyarıda bulunduğu gibi helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt verecektir." ifadelerine yer verildi.