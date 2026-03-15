İran'dan ABD'ye Güvenlik Eleştirisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Körfez ülkelerine güvenlik sağlamayacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, ABD ve yabancı ülkelerin, Körfez ülkelerine güvenlik sağlamayacağını ve onları çıkarları uğruna feda edeceğini söyledi.

Tengsiri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

Ali Rıza Tengsiri açıklamasında "Geçtiğimiz yıllarda Körfez ülkelerinin yöneticilerine defalarca söyledik. ABD ve yabancı ülkeler size güvenlik sağlamaz, ihtiyaç duyduklarında çıkarları uğruna sizi feda ederler." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran ile savaşının yaşandığı bugünlerde Körfez ülkelerinin ABD ve yabancı ülkelerin kurbanı haline geldiğinin görüldüğünü savunan Tengsiri, "Tek çözüm, İslam ülkelerinin birleşmesi ve Amerikalıların bölgeden kovulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Körfez, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:15:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.