İran'dan ABD'ye rest! Yanıt verilecek, nükleer faaliyetler sürecek - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye rest! Yanıt verilecek, nükleer faaliyetler sürecek

İran\'dan ABD\'ye rest! Yanıt verilecek, nükleer faaliyetler sürecek
22.06.2025 21:15
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'nin nükleer tesislerine gerçekleştirdiği saldırının ardından misilleme ve caydırıcı önlemler alınacağını açıkladı. İran Meclisi'nde yapılan toplantıya ilişkin konuşan Rizayi, toplantıda nükleer faaliyetlerin ABD saldırısı nedeniyle durdurulmayacağının vurgulandığını belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, ABD'ye karşı misilleme ve caydırıcı önlemler alınmasının kararlaştırıldığını duyururken; yapılan toplantıda nükleer faaliyetlerin ABD saldırısı nedeniyle durdurulmayacağının vurgulandığını belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Meclis'te İran Atom Enerjisi Kurumu ile Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimlerin de katıldığı bir toplantı yapıldığını duyurdu.

"NÜKLEER FAALİYETLER BU SALDIRIYLA DURDURULAMAZ"

Toplantıda, ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırıyla ilgili raporun sunulduğunu ve muhtemel hasarların incelendiğini aktaran Rızayi, "Yetkililer, nükleer faaliyetlerin bu saldırıyla durdurulamayacağını vurguladı." dedi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de diplomatik faaliyetlerle ilgili bir rapor sunduğunu belirten Rızayi, "Ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın (NPT) gözden geçirilmesi ve İran'ın bu antlaşmaya üye olmaması da üyelerin ortak talepleri arasında yer aldı ve bu taleplerin parlamento gündemine alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

"PİŞMANLIK VERİCİ VE ORANTILI BİR YANIT VERİLMELİ"

Rızayi, "Komisyon üyeleri, ABD'nin saldırganlığına karşı kararlı, pişmanlık verici ve orantılı bir yanıt verilmesinin gerekliliğini vurguladı. Misilleme ve caydırıcı önlemler, üyeler arasında mutabakat sağlanan alanlar arasında." dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırılar devam ederken; çatışmalara ABD'de katılmış, dün gece saatlerinde ABD Ordusu'na ait bombardıman uçakları, İran'ın nükleer tesislerine saldırmıştı.

ABD'nin saldırıları sonrası İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması tasarına onay vermiş, karşılıklı hamlelerle bölgedeki tansiyon iyice artmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye rest! Yanıt verilecek, nükleer faaliyetler sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oooo:
    Hürmüz boğazını kapat Trump Netanyahu yu kovalayıncaya kadar açma! 14 2 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Son cirpinislariniz Iran sonunuz saddam kaddafi mursi esad vs vs gibi olacaktir 1 8 Yanıtla
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