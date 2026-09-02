İran'dan ABD'ye Misilleme Uyarısı: Hürmüz Boğazı'nın Kilitlenmesi Sıkılaştı, 50'nci MQ-9 Düşürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyindeki sivil bölgeler dahil çok sayıda hedefe yönelik saldırılarına karşılık vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bu saldırıların Hürmüz Boğazı'na müdahale eden yabancı güçlere karşı kararlılığı artırdığı belirtilirken, ABD'ye ait 50'nci MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü öne sürüldü. Misillemenin ayrıntılarının daha sonra paylaşılacağı duyuruldu.
(İSTANBUL) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'ın güneyindeki hedeflere yönelik saldırılarına karşılık verileceğini duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı yazılı açıklamada, ABD ordusunun ülkenin güneyinde aralarında bazı sivil bölgelerin de bulunduğu çok sayıda noktayı bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdı ve savaşçıların Hürmüz Boğazı'na müdahale eden yabancı güçleri bastırma konusundaki kararlılığını daha da güçlendirdi" ifadeleri kullanıldı.
Devrim Muhafızları, saldırılara "pişmanlık verici" bir karşılık verileceğini bildirdi.
Açıklamada ayrıca İran ordusunun ABD'ye ait 50'nci MQ-9 tipi insansız hava aracını düşürdüğü öne sürüldü.
İran'ın misilleme saldırılarına ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.
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