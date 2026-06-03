İran'dan ABD'ye Sert Yanıt - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Sert Yanıt

03.06.2026 19:46
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Erakçi, ABD'nin müttefikleri ile işbirliğine hedef olacaklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in kendileriyle işbirliği yaptığını açıklaması üzerine, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin kullandığı yerleri hedef aldığını belirtti.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio'nun, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin sorularına verdiği cevaplara ilişkin paylaşımda bulundu.

Rubio'nun "Müttefiklerimiz, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt bizimle oldukça işbirliği içinde hareket etti." ifadesinin yer aldığı videoyu alıntılayan Erakçi, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD'nin sivil deniz taşımacılığına saldırı düzenlemek ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen yerleri meşru müdafaa kapsamında hedef alıyor."

Erakçi, her türlü "düşmanca eyleme derhal ve kararlı şekilde karşılık" verileceğini belirterek "Yaptırımların ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaşla başarmak mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Sert Yanıt - Son Dakika

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