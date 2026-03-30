İran'dan ABD'ye Tepki

(ANKARA) - İran, ABD'nin devam eden çatışmayı sona erdirmeye yönelik taleplerinin, "aşırı olduğunu ve makul olmadığını" belirtti, Washington ile doğrudan müzakerelerin yürütülmediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin taleplerine ilişkin iletilen mesajların, "kabul edilemez nitelikte" olduğunu kaydeden İsmail Bekayi, ABD'nin çatışmayı sona erdirmeye yönelik taleplerinin, "aşırı olduğunu ve makul olmadığını" söyledi.

Bekayi, "Şu ana kadar ABD ile doğrudan bir müzakere söz konusu değil. Görüşülenler, yalnızca arabulucular üzerinden iletilen mesajlardan ibaret" dedi.

Bekayi ayrıca, son dönemde gündeme gelen diplomatik girişimlere de değinerek, Pakistan'ın yürüttüğü temasların "kendi oluşturduğu bir çerçevede gerçekleştiğini" ve İran'ın bu sürece katılımının olmadığını bildirdi.

Sözcü Bakeyi, ABD'nin "sürekli pozisyon değiştirdiğini" söyledi ve "ABD'de kaç kişinin Amerikan diplomasisinin ciddiyetine inandığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.