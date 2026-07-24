İran\'dan ABD\'ye Tepki: Dondurulan Varlıklar Tehlikeli Emsal

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD tarafından dondurulan İran varlıklarının gelecekteki talepleri karşılamak için kullanılmasının "tehlikeli bir emsal" oluşturacağını belirtti.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

İran'ın dondurulan varlıklarına işaret eden Erakçi, "Başka bir ülkenin varlıklarına el koyarak, gelecekteki alakasız talepleri karşılamak, tehlikeli bir emsal teşkil eder." ifadelerine yer verdi.

Dondurulan varlık veya fonlardan "faydalananlara" hitaben Erakçi, "Hükümetler el koymayı normalleştirdiğinde, kimsenin varlığı güvende olmaz. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kaos ne güzel ne de barışçıl olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nda gemiler ve kargolara verilecek her türlü zararın "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" belirtmişti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri sürerken, Washington ile Tahran arasında yürütülen müzakerelerdeki temel anlaşmazlık başlıklarından biri de ABD'nin dondurduğu İran fonlarının serbest bırakılması olarak öne çıkıyor.