İran'dan ABD'ye Uyarı: Savaş mı, Ateşkes mi?

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkesin ağır ihlali olduğunu belirterek, ABD'nin "savaş ile ateşkes" arasında seçim yapması gerektiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Hatibzade, BBC'ye verdiği demeçte, ABD ve İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatibzade, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ABD ile varılan ateşkesin ağır bir ihlali olduğunu vurgulayarak, "ABD, savaş ile ateşkes arasında bir seçim yapmalı." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın Umman ve İran'ın karasularını kapsadığını ve her iki ülkenin de geçmişte "iyi niyet" gereği güvenli geçişe izin verdiğini belirten Hatibzade, ateşkes kapsamında ABD'nin saldırganlığını durdurması halinde Tahran'ın da güvenli geçişe imkan tanıyacağını bildirdi.

Hatibzade, ABD ile kalıcı bir anlaşmaya varılması konusunda "oldukça şüpheli" olduğunu belirterek, Washington'u, müzakereyi askeri harekat için bir kılıf olarak kullanmakla suçladı.

ABD ve İran arasında Pakistan'da yapılması planlanan görüşmelerin devam edip etmeyeceği sorusuna ise Hatibzade, "Bundan sonra neler olacağını yakından takip edeceğiz." yanıtını verdi.

Hatibzade, "Ancak bir diplomat olarak, nihayetinde bir anlaşmaya varacağımız ve bunu ulusal ve bölgesel çıkarlarımız çerçevesinde çözeceğimiz konusunda çok umutluyum." diye konuştu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından, İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.