İran'dan Ateşkes Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Ateşkes kararı yöneticilerin mutabakatı ve liderin onayı doğrultusunda milli çıkarlar gözetilerek alınmıştır." dedi.

İran basınına göre, Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

İran'ın "güç yolu ile barış anlayışını reddettiğini ve adil barışla ulusal gücü pekiştirmeyi" takip ettiğini belirten Pezeşkiyan, "Ateşkes kararı yöneticilerin mutabakatı ve liderin onayı doğrultusunda milli çıkarlar gözeterek alınmıştır." ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, İran'a dayatılanın sınırlı bir çatışma değil aksine İran'ın tüm unsurlarıyla hedef alındığı kapsamlı bir savaş olduğunu belirterek, "İran Silahlı Kuvvetleri savaş sırasında dimdik ayakta durduğunu gösterdi." dedi.

Savaş sırasında diplomasiye de ağırlık verdiklerinin altını çizen Pezeşkiyan, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Savaşla birlikte diplomasi de yürütüldü. Konuyla ilgili komşu ve bölge ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle görüşüldü. Hem krizin son bulması hem de İran halkının haklı mücadelesinin dünyaya duyurulması hedeflendi."