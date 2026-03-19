İran'dan Basra Körfezi'ne Füze Saldırıları
İran'dan Basra Körfezi'ne Füze Saldırıları

19.03.2026 04:08
İran, Basra Körfezi ülkelerine enerji tesislerine füze saldırıları başlattığını duyurdu.

İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin enerji tesislerine yeni füze saldırısı başlattığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere yeni saldırı dalgasını duyurdu.

Açıklamada, "İran'a saldırıya ev sahipliği yapan Basra Körfezi kıyısı ülkelerinin enerji tesislerine yönelik yeni füze saldırısı başladı." ifadesi kullanıldı.

Yeni saldırı dalgasının, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bölge ülkelerinin son gelişmeleri ele aldıkları toplantının ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, "İran, eğer Körfez ülkelerinin karşılık vermeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsa, yanlış hesap yapıyor." açıklamasını yapmıştı.

ABD ve İsrail, İran'ın Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlemişti.

İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinerilerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından yayımladığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerinin vurulacağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımlamış ve ilk saldırıyı düzenlediğini duyurmuştu.

Son Dakika Güncel İran'dan Basra Körfezi'ne Füze Saldırıları - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan Basra Körfezi'ne Füze Saldırıları - Son Dakika
