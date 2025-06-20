İran'dan Beerşeba'ya Füze Saldırısı

- İran'ın Beerşeba kentini füzeyle vurduğu anın görüntüsü ortaya çıktı

BEERŞEBA - İran'ın sabah saatlerinde İsrail'in Beerşeba kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırı anının görüntüsü bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İran ordusunun sabah saatlerinde İsrail'in Beerşeba kentine düzenlediği füze saldırısının görüntüsü ortaya çıktı. İsrail medyası tarafından paylaşılan görüntüde, füzenin saat 04.58'de bir binanın girişine isabet ettiği ve büyük yıkıma yol açtığı görüldü.

Teknoloji parkı hedef alınmıştı

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, İran füzesini engelleyememiş, füze apartmanların bulunduğu bölgeye, ABD'li teknoloji devi Microsoft binasının yakınlarına düşmüştü. İran medyası, saldırıda askeri tesislerin bulunduğu bir teknoloji parkının hedef alındığı belirtmişti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını aktarmıştı.