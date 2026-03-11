İran'dan BM'ye Saldırı Eleştirisi - Son Dakika
İran'dan BM'ye Saldırı Eleştirisi

11.03.2026 00:37
İran, BM Güvenlik Konseyi'ni ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalmakla eleştirdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı BM Güvenlik Konseyini sessiz kalmakla eleştirerek, Konseyin "siyasi ve taraflı" kararlarla saldırganları daha fazla eylem için cesaretlendirdiğini belirtti.

İrevani, BM Genel Merkezinde Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında basına açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in İran'a devam eden saldırılarında şu ana kadar 1,300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirten İrevani, 9 bin 669 sivil yerleşim yerinin de yok edildiğini söyledi.

İrevani, "Bu sivil yerlerinin içinde 7 bin 943 konut, 1617 ticari ve hizmet merkezi, 32 sağlık ve ilaç tesisi, 65 okul ve eğitim kurumu, 13 Kızılhaç binası ve çeşitli enerji tedarik tesisleri bulunuyordu." dedi.

Saldırılar sürdükçe bu rakamların her geçen gün artmaya devam edeceğini belirten İrevani, bölgedeki gelişmelere BM Güvenlik Konseyi'nin sessiz kalmasını eleştirdi.

İrevani, "BM tüzüğü uyarınca uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki birincil sorumluluğuna rağmen, bu ciddi ihlallere göz yumuyor. Bunun yerine, bazı konsey üyeleri mağdurların ve saldırganların rollerini ve konumlarını tersine çevirmeye çalışıyor. Saldırganları ödüllendirmeyi ve mağdurları cezalandırmayı amaçlıyorlar." ifadelerini kullandı.

Konseyin "siyasi ve taraflı" kararlarla İsrail ve ABD'yi daha fazla saldırganlık eylemi için cesaretlendirdiğini belirten İrevani, "Bugün İran, yarın başka herhangi bir egemen devlet olabilir." dedi.

İrevani, uluslararası topluma, İran halkına karşı bu kanlı savaşı durdurmak için hemen harekete geçme çağrısı yaparak, öte yandan İran'ın halkını, topraklarını ve bağımsızlığını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

00:30
