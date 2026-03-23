İran'dan Diego Garcia Üssü İddialarına Yanıt

23.03.2026 11:48
İran, Diego Garcia Üssü'ne füze saldırısı iddiasını reddetti, durumu 'sahte bayrak' operasyonu olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin İngiltere'ye ait Diego Garcia Üssü'nü balistik füzelerle hedef aldığına dair iddiaları reddederek, saldırıyı "İsrail'in sahte bayrak" operasyonu şeklinde nitelendirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, CBS News kanalında yayınlanan "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Diego Garcia Üssü'ne ateşlenen füzelerin "İran'a ait balistik füzeler olduğu" yönündeki İsrail'in değerlendirmesini "teyit edemeyeceklerini" belirtti.

Diego Garcia'ya İran tarafından balistik füze fırlatıldığına dair İsrail'in değerlendirmelerinin sorulması üzerine Rutte, "Bunu şu anda teyit edemiyoruz, bu yüzden konuyu araştırıyoruz. Eğer bu doğruysa, Başkan Trump'ın burada yaptığı şeyin, İran'ın balistik füze ve nükleer yeteneklerini ortadan kaldırmanın ne kadar önemli olduğunun bir başka kanıtı olur." dedi.

Rutte'nin konuyla ilgili açıklamasını paylaşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, "İran'a karşı yürütülen savaşı desteklemeleri için üyelere baskı yapan kötü şöhretli NATO Genel Sekreteri'nin dahi İsrail'in son dezenformasyonunu teyit etmeyi reddetmesi çok şey anlatıyor. Dünya, bu bayat ve itibarını kaybetmiş 'sahte bayrak' öykülerinden iyice bıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

The Wall Street Journal gazetesinin 21 Mart'ta ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın, İngiltere'ye ait Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'ya iki orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hiçbirinin üsse isabet etmediği iddiasına yer verilmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'ın Diego Garcia'daki İngiltere üssünü hedef almak için "4 bin kilometre menzilli iki aşamalı kıtalararası balistik füze" kullandığını ve bu füzelerin İsrail'i değil, Londra, Paris ve Berlin gibi Avrupa başkentlerini hedef aldığını iddia etmişti.

BBC'ye konuşan ismi açıklanmayan İngiliz yetkililer de Amerikan medyasında yer alan iddiaları doğrulayarak, İran'ın Hint Okyanusu'ndaki İngiliz üssünü iki balistik füzeyle hedef aldığını ifade etmişti.

Diğer yandan İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed de İsrail'in, İran'ın elinde Londra, Paris ve Berlin'i vurabilecek balistik füzeler bulunduğu yönünde yaptığı açıklamalara ilişkin, "İran'ın İngiltere'yi hedef aldığına, hatta isteseler dahi bunu yapabileceklerine dair somut bir değerlendirmemiz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

