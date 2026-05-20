İran'dan Enerji Tasarrufu Çağrısı

20.05.2026 14:45
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, savaş nedeniyle enerji kısıtlamaları için halka tasarruf yapma çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sırasında ülkenin enerji altyapısına verilen kısmı hasar nedeniyle benzin ve enerji tedarikinde kısıtlamalarla karşı karşıya olduklarını belirterek, halka enerji tasarrufu çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, Petrol Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda enerji sektöründeki son durum hakkında bilgi aldı.

Toplantıda Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, 40 gün süren savaş boyunca petrol endüstrisinin performansı, enerji tesislerinin işletme koşulları, üretim ve yakıt tedarikinde istikrar için petrol endüstrisi çalışanlarının gösterdiği çabalar ile hasar gören tesislerin önemli bir bölümünün üretim döngüsüne geri kazandırılma süreci hakkında Pezeşkiyan'a kapsamlı bir rapor sundu.

Pezeşkiyan da toplantıda yaptığı konuşmada, mevcut koşulların kamuoyuna gerçekçi bir şekilde açıklanması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"İnsanlar, ülkenin benzin ve bazı enerji kaynaklarının tedarikinde kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu ve bu koşulların başarıyla aşılması için halk desteğine ve tüketim alışkanlıklarının reformuna ihtiyaç duyulduğunu bilmelidir."

Savaş sırasında ülkenin enerji altyapısının da hasar gördüğünü belirten Pezeşkiyan, şöyle konuştu:

"Ülkenin dış baskılarla ve enerji altyapısının bir bölümünün hasar görmesiyle karşı karşıya olduğu bir durumda, tek kişilik araçların gereksiz tüketiminin ve yaygın kullanımının devam etmesi, ulusal kaynakların kötü yönetimi ve israfına bir örnektir ve bu konuda herkes sorumluluk hissetmelidir."

Toplu taşıma kültürünün geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Gereksiz ihtiyaçlar için benzin ithal etmek yerine yakıt tüketimini azaltmalıyız. Bu sayede tasarruflardan elde edilen kaynaklar insanların geçim kaynaklarına, destek sisteminin güçlendirilmesine ve düşük gelirli gruplara harcanabilir." dedi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
