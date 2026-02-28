İran'dan Hürmüz Boğazı'na Geçiş Yasağı - Son Dakika
İran'dan Hürmüz Boğazı'na Geçiş Yasağı

28.02.2026 22:33
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri yasakladı ve gemilere mesaj iletti.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları, gemilere VHF telsiz frekansı üzerinden "hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyeceği" mesajı gönderdi.

İran medyasında yer alan haberde, İran Devrim Muhafızları'nın VHF telsiz frekansından yayımladığı mesaja atıfla "Burası Sepah Donanması, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri. Bu andan itibaren Hürmüz Boğazı'ndan tüm geçişler yasaktır. Yeni bir bildirime kadar hiçbir türdeki geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verilmeyecektir. Burası Sepah Donanması, mesaj sonu" ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı, Suudi Arabistan, İran, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez'in en büyük petrol üreticilerini Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan, dünyanın en kritik petrol ihracat güzergahı olarak biliniyor. Boğazda yaşanabilecek herhangi bir aksama, küresel enerji piyasaları açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: ANKA

23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
22:03
Netanyahu: Hamaney’in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
Netanyahu: Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
21:54
Trump ’’Pek çok çıkış noktası var’’ dedi, iki seçeneği sıraladı
Trump ''Pek çok çıkış noktası var'' dedi, iki seçeneği sıraladı
21:15
Suriye: İran’ın Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
Suriye: İran'ın Körfez'deki kardeş ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz
