İran'dan Irak'a Hükümet Kutlaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'nin kabinesinin Meclisten güvenoyu alarak göreve başlamasını tebrik etti.

Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı mesajda, Zeydi hükümetinin güvenoyu almasını kutladı.

Mesajında İran'ın, Irak'ın kalkınma hamleleri ve güvenlik alanında yanında olduğunu belirten Pezeşkiyan, yeni dönemde iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleştirilmesinin önemini ifade etti.

Irak Meclisinde dün gerçekleştirilen oturumda, hükümet programının yanı sıra Başbakan Zeydi ile kabinesindeki 14 isim mutlak çoğunlukla güvenoyu almıştı.