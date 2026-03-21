İran'dan İsrail'e 6 Dalga Füze Saldırısı
İran'dan İsrail'e 6 Dalga Füze Saldırısı

21.03.2026 20:46
İran, İsrail'in güneyine 6 dalga füze saldırısı düzenledi; Dimona'da yaralanmalar yaşandı.

ABD- İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, gün içinde İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

İran gece yarısından bu yana İsrail'e aralıklarla 6 dalga füze saldırısı düzenlerken saldırıların 5'i İsrail'in güneyini, biri ise orta kesimini hedef aldı.

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Dimona bölgesinde İran füzesinin parçasının düşmesi neticesinde 20 kişinin hafif yaralandığını kaydetti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.

Haberde, binanın çöktüğü bölgede 5, bir füze parçasının isabet ettiği kamuya açık sığınakta ise 15 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

