İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi
İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi

30.03.2026 22:21
İran, ABD-İsrail saldırılarına karşılık iki füze ile misilleme yaptı, İsrail'de sirenler çaldı.

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın yarım saat arayla İsrail'e düzenlediği iki misillemede, ülkenin merkez bölgesindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın art arda düzenlediği iki misillemede de ülkenin merkezinde başkent Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok kentte sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesi nedeniyle bazı bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu belirterek bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran misillemelerinin ardından isabet veya yaralanmaya ilişkin bir rapor almadıklarını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.

Kaynak: AA

