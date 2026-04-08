İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi

08.04.2026 04:37
İran, İsrail'e füze attı; Petah Tikva ve Birüssebi'de hasar ve yaralılar var.

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimindeki Petah Tikva ile güneyindeki Birüssebi kentlerine füze parçaları isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin önleme için devreye girdiği aktarıldı.

İran'dan ardı ardına yapılan 2 füzeli misilleme, İsrail'in orta kesimi ve güneyini hedef aldı.

İran'ın misillemeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere orta kesimindeki Petah Tikva, Rishon Leziyon, Ramat Gan, Bnei Brak ile güneydeki Birüssebi ve Lod kentleri dahil geniş bir bölgede sirenler çaldı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Petah Tikva kentine isabet eden füze parçaları nedeniyle iki katlı bir binada hasar oluştuğu aktarıldı.

Haberde, İran'ın İsrail'in güneyini hedef alan misillemesinde de Birüssebi kentinde bir yola füze parçasının isabet ettiği ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise Birüssebi kenti yakınlarındaki Tel Sheva yerleşiminde 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İran misillemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından geldi.

Kaynak: AA

