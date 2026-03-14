İran'dan İsrail'e Füzeli Saldırı

İran'ın İsrail genelinde sirenlerin çalmasına ve paniğe yol açan ardı ardına düzenlediği füzeli misillemelerinde, İsrail'in merkezinde doğrudan isabetler kaydedildi.

İsrail ordusu, bugün beşinci kez İran'dan füzelerin İsrail'e doğru ateşlendiğini ve İsrail hava savunma sistemlerin İran füzelerini önlemeye çalıştığını duyurdu.

Daha önce ülkenin kuzey ve güneyini de hedef alan saldırılar, bir kez daha başkent Tel Aviv'in yer aldığı merkez bölgesine yöneldi.

İran füzeleri nedeniyle Tel Aviv'de art arda iki kez alarmlar çaldı, hava savunma sistemlerinin önleme çabaları nedeniyle gökyüzünden patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yakınlarındaki Nes Ziona ve Lod'da farklı noktalara İran'dan atılan çok başlıklı füzenin parçalarının isabet ettiğini kaydetti.

Bunların doğrudan füze isabeti ya da şarapnel olabileceği belirtilen haberde, saldırı sırasında ateşlenen bazı füzelerin ise açık alanlara düştüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin İsrail'in merkezinde meydana gelen olaylara müdahale ettiği belirtildi.