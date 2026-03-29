İran'dan İsrail'e Misilleme!

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın misillemesinin ardından bir kez daha başta Berşeva (Birüssebi) olmak üzere İsrail'in güneyindeki kentlerde sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemesinde fırlatılan füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürdü.

Öte yandan haberde, İran'ın sık sık hedef aldığı İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de bugün öğleden sonra gerçekleşen misilleme nedeniyle 20 noktaya füze parçalarının düştüğü kaydedildi.