İran'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail'e Tepki

08.06.2026 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalibaf, gerilimlerin nedeninin ateşkes ihlali ve deniz ablukası olduğunu belirtti.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran- İsrail karşılıklı saldırılarının gerekçesine ilişkin, "Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı." dedi.

Kalibaf, İran halkına hitaben sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik önceki saldırılarını müzakereleri kesme ve saldırı tehdidiyle durdurduklarını ve mevcut durumda bu kez doğrudan İsrail'e saldırı düzenleyerek durduklarını savunan Kalibaf, "Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı." ifadelerini kullandı.

"Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu." diyen Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, "Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil." hatırlatmasında bulundu.

Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası tehditlere karşı harekete geçmek için her zaman hazır olduğu mesajını verdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı

22:00
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
Bakan Şimşek: Sene sonu kira enflasyonu yüzde 30-35 aralığına iner
21:54
Osimhen’den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
Osimhen'den dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Seni bekliyoruz, bu ailenin bir parçası ol
21:17
Fenerbahçe’den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak
20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 22:34:20. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.