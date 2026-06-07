İran'dan İsrail Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail Saldırısına Sert Tepki

07.06.2026 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalibaf, ABD'nin İsrail'e destek vererek hedefleri meşru hale getirdiğini belirtti.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

ABD ile İsrail'in ateşkese ve diyaloğa inanmadığını belirten Kalibaf, "Ne ateşkese bağlılar ne de diyaloğa inanıyorlar. Deniz ablukasını sürdürerek ve Lübnan'la ilgili anlaşmaları ihlal ederek yalnızca güç dilinden anladıklarını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin her zamanki gibi mücadeleye hazır olduğunu kaydeden Kalibaf, "İran milletine yönelik deniz ablukası ve ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık, ABD'nin ve rejimin bölgedeki üslerini ve varlıklarını meşru hedefler haline getirmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada
70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı 70 yaşındaki adam, tartıştığı engelli genci gölde boğmaya çalıştı!
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Rahmi Koç’a sert tepki: O çirkin sözleri lanetliyoruz

19:56
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
19:47
Fenerbahçe’de bir devrin sonu Böyle veda ettiler
Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler
18:51
İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün
İran’dan İsrail’e saldırı tehdidi: Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün
18:46
Fenerbahçe’ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Karakter çok önemli
18:12
İstanbul’dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı
İstanbul'dan sonra şimdi de Antalya: Otokoç galerisine silahlı saldırı
17:44
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare
Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 20:08:52. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.