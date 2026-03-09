İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Füze Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Füze Saldırıları

09.03.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 'Gerçek Vaat 4 Operasyonu' kapsamında İsrail ve ABD üslerine füze saldırıları düzenledi.

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, "Gerçek Vaat 4 Operasyonunun" 31. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD askeri üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlattığını bildirdi.

Açıklamada, "Başkomutan Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e ithaf edilen Sadık Vaat 4 Operasyonunun 31. dalgası, Lebbeyk ya Hamaney kod adıyla Amerikan-Siyonist hedeflere karşı güçlü süper ağır füzelerle gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Savunma, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Füze Saldırıları - Son Dakika

İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

17:39
ABD’nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere’de
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:06:35. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail ve ABD Hedeflerine Füze Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.