İran'dan İsrail ve ABD Üslerine Saldırı

İran, İsrail'in Nehariya, Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs bölgelerinin yanı sıra, ABD'nin Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn'deki üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Harekatı"nın 58. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail'e ait hedeflerden Nehariya, Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs gibi noktalar ile ABD üslerinin, ağır savaş başlıklarına sahip Fettah, Hürremşehr, Hayberşiken ve Kadir füzeleri ile orta menzilli Fatih ve Kıyam füzeleri ile hedef alındığı, saldırılarda İHA'ların da kullanıldığı aktarıldı.

ABD'nin Irak'taki Victoria Üssü, Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü ve Bahreyn'deki ABD Beşinci Filo Deniz Üssünün saldırıların hedefi olduğu belirtildi.

Operasyonun, "ABD-İsrail'in Ramazan Savaşı'nda öldürülen çocuklara, özellikle Minab okulunun çocuklarına ve bu savaşın en genç kurbanı olan üç günlük Mucteba bebeğe adandığı" vurgusu yapıldı.