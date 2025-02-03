İran'dan Kanada'nın Petrol İhracat Tehditine Yanıt - Son Dakika
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İran'dan Kanada'nın Petrol İhracat Tehditine Yanıt

İran Ekonomi Bakanı, ABD'nin gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın petrol ihracını durdurma tehdidinin, İran'ın petrol yaptırımlarının kaldırılmasını kritik hale getirdiğini belirtti.

03.02.2025 00:16
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İran Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin gümrük vergisini artırma kararına karşılık Kanada'nın bu ülkeye petrol ihracını durdurabileceğine dair haberlerin, İran petrolüne yaptırımların kaldırılmasını ekonomik açıdan her zamankinden daha önemli hale getirdiğini söyledi.

İran Ekonomi Bakanı Himmeti, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ve Meksika dahil bazı ülkelere getirdiği gümrük vergilerini değerlendirdi.

Küresel rezervlerde 2016'da yüzde 65 olan ABD dolarının payının bugün yüzde 58'e gerilediğini kaydeden Himmeti, "Kanada'nın dün itibarıyla Kanada mallarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi nedeniyle ABD'ye petrol satışını durdurma tehdidinde bulunmasıyla İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılması ekonomik açıdan her zamankinden daha önemli hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini kaydetmişti.

Politico internet sitesi, Kanada'nın, ABD'nin gümrük vergilerine karşılık bu ülkeye enerji tedarikini kesmeyi düşündüğünü bildirmişti. Kanada'nın işçi sendikaları da Başbakan Trudeau'dan ABD'ye elektrik, petrol ve gaz ihracatını durdurması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan Kanada'nın Petrol İhracat Tehditine Yanıt - Son Dakika

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