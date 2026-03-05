İran'dan Kürtlere Teşekkür - Son Dakika
İran'dan Kürtlere Teşekkür

05.03.2026 23:07
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kürt halkına destekleri için teşekkür etti ve ayrılıkçılığa karşı kararlı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin yanında duran Kürt halkına teşekkür ederken, "İran Ordusu ve yetkililerinin her türlü ayrılıkçı faaliyete kararlı bir şekilde karşı koyacağını" vurguladı.

Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşında sevdiklerini kaybeden Kürt ailelerin acısını paylaştığını" belirtti. Ancak Pezeşkiyan, İran'ın güvenlik güçlerinin, ülke bütünlüğünü korumak ve ayrılıkçı hareketleri önlemekle yükümlü olduğunu ifade etti ve "İran Ordusu ve yetkilileri, her türlü ayrılıkçı faaliyete kararlı bir şekilde karşı koyacak" dedi.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Batı medyasına verdiği röportajda, "Kürt güçlerinin İran'a karşı olası bir saldırısını desteklediğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

