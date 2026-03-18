Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Suudi Arabistan ve BAE'ye Hedef Uyarısı

18.03.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD-İsrail'in saldırıları sonrası Suudi Arabistan ve BAE'deki petrol tesislerini vuracağını duyurdu.

İran, petrol rafinelerinin ABD-İsrail tarafından hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağını bildirerek, petrol tesisleri ve çevresi için "tahliye uyarısı" yayımladı.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yayımlanan bildiride, bölgedeki 5 petrol tesisinin vurulacağı duyuruldu.

Bildiride, Suudi Arabistan'daki Samerf Rafinerisi ve Al Jubail Petrokimya Kompleksi, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Hosn Doğalgaz Sahası, Katar'da ABD enerji şirketi Chevron ile bağlantılı Masaiid Petrokimya Kompleksi ve Masaiid Holding Şirketi ile Ras Laffan Rafinerisi'nin 1 ve 2'inci fazlarının "doğrudan ve meşru hedefler haline geldiği ve ilerleyen saatlerde hedef alınacağı" ifade edilerek, sivillere ve ilgili tesislerin çalışanlarına tahliye uyarısı yayımlandı.

"Tüm sivillerin, bölge sakinlerinin ve ilgili tesislerde çalışanların bu bölgeleri derhal terk etmeleri ve gecikmeksizin güvenli bir mesafeye gitmelerinin" istendiği bildiride, şu ifadelere yer verildi:"

"Yöneticilerinize bu tehlikeli yola girmemeleri ve uluslarının kaderiyle kumar oynamamaları konusunda açık ve tekrar tekrar uyarılar yapıldı ancak onlar halklarının iradesini temsil etmeyen ve kendilerine dayatılan kararlar almayı seçtiler. Bu nedenle, bu yoldan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğunu tamamen kendilerine aittir."

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi kıyısındaki Aseluye petrol rafinerisi ile Güney Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelerin ABD-İsrail tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

Basra Körfezi'nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Ankara, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:53:29. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.