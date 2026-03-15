İran'dan Televizyon Uyarısı

15.03.2026 22:43
İran, Iran International televizyonu ile işbirliği yapanları hedef alacaklarını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, Iran International televizyonu ile işbirliği yapanların da hedefleri arasında yer alacağı uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetleri bünyesinde savaşı yürüten birim olan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, yaptığı açıklamada, "Siyonist medya kuruluşu International (İran International televizyonu), bölgedeki bazı ülkelerin uydu imkanlarını ve medya altyapısını kullanarak, suçlu Amerika ve siyonist rejimin amaçlarına hizmet etmek amacıyla İran'ın sevgili halkına karşı gerilim yaratmakta, yalan haberler uydurmakta, söylentiler yaymakta ve psikolojik savaş yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Zülfikari, bu medya kuruluşuna destek vermeye devam edilmesi durumunda, "işbirliğini sürdürenlerin de İran'ın hedefleri arasında yer alacağı" uyarısında bulundu.

Tahran yönetimi, 2022 yılında, "ülkedeki rejim karşıtı protestolara ilişkin dezenformasyon mahiyetinde haberler yaptığı ve şiddet içerikli eylemler düzenleyen göstericileri teşvik ettiği" gerekçesiyle Iran International televizyonunu "terör örgütü" ilan etmiş, çalışanlarının da ülkedeki mal varlıklarına el konulacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:15:24. #7.12#
Advertisement
