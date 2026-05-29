İran'dan Trump'a Anlaşma Yanıtı
İran'dan Trump'a Anlaşma Yanıtı

29.05.2026 19:50
İran basını, Trump'ın anlaşma iddialarını yalanlayarak henüz bir mutabakat sağlanmadığını bildirdi.

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya varıldığına dair beyanlarının aksine henüz anlaşmaya varılmadığını bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ABD ile müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump'ın İran'la olası bir anlaşma hakkındaki son iddialarının doğru olmadığını yazdı.

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın beyanlarını "doğru ve yalanın karışımı" olarak nitelendirip, ABD Başkanı'nın "sahte bir zafer sergileme çabası" içinde olduğunu ifade etti.

Mutabakat metninin "taahhüt karşılığı taahhüt" çerçevesinde hazırlandığını aktaran İranlı kaynaklar, Tahran'ın mutabakatı henüz onaylamadığını belirtti.

Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı herhangi bir ücret almadan trafiğe açacağına dair iddiasının doğru olmadığı, mutabakat metninde böyle bir maddenin bulunmadığı ve İran'ın ablukanın kaldırılmasının ardından önceden belirlenmiş kendi düzenlemelerine göre Boğazı yeniden açacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

